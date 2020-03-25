نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الداخلية”: مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة
25/03/2020   6:02 م

بالفيديو.. “الداخلية”: مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة

+ = -
1210

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة.

وأوضح متحدث الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم اليوم تحديد حدود مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي صدر القرار بمنع الدخول والخروج منها.

وأوضح أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول في المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن هناك التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول مع وجود بعض المخالفين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الداخلية”: مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.