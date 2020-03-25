بالفيديو.. “الداخلية”: مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليس على المركبة.
وأوضح متحدث الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم اليوم تحديد حدود مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي صدر القرار بمنع الدخول والخروج منها.
وأوضح أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول في المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن هناك التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول مع وجود بعض المخالفين.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الداخلية: نؤكد على العقوبة على من ينشر التهوين في أمر #منع_التجول. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/Nm5gv21s1o
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 25, 2020
وفق “أخبار 24”.