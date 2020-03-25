“تداول” تعلن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة مؤقتاً

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م.
وأوضحت “تداول” في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن جلسات التداول ستكون على النحو التالي:
- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح)، من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً.
- الجلسة الثانية (السوق مفتوح – تنفيذ)، من 10:00 صباحاً إلى 1:00مساءً.
- الجلسة الثالثة (مزاد الاغلاق)، من 1:00مساءً إلى 1:10مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.
- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق)، من 1:10 مساءً إلى 1:20مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.
- الجلسة الخامسة (السوق مغلق)، من 1:20 مساءً إلى 2:00 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 1:00مساءً إلى 2:00 مساءً.
وأكدت “تداول” على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمأنة كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات. وفق “أخبار 24”.