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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: انتبه.. هذه النصائح مهمة عند استخدام المعقمات
25/03/2020   6:01 م

“الغذاء والدواء”: انتبه.. هذه النصائح مهمة عند استخدام المعقمات

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وجّهت هيئة الغذاء والدواء عددا من النصائح لمستخدمي المعقمات خاصة في الوقت الحالي للوقاية من العدوى بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت أنه مع التأكيد على أهمية استخدام المعقمات إلا أنه يجب ألا تستخدم المعقم إذا كانت لديك جروح مفتوحة في اليد، وإبعاد المعقمات عن مصادر الحرارة كالأفران أو المدافئ، ويجب استخدام المعقم على اليدين فقط دون باقي الجسم.

وأضافت أنه يجب التأكد تماما من جفاف اليد بعد استخدام المعقم قبل تقريبها من مصادر الحرارة، عند الطبخ والشوي والتدخين وغيرها، وعدم تخزين المعقم في السيارة، خصوصا في فصل الصيف، وإذا كانت الأوساخ على اليد مرئية بالعين المجردة، فإن المعقم يصبح عديم الفائدة، ويجب غسلها بالماء والصابون. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: انتبه.. هذه النصائح مهمة عند استخدام المعقمات

أخبار محلية
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