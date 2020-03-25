شاهد.. منسوبو “العمليات الأمنية” يتلقون استفسارات المواطنين حول قواعد منع التجول على مدار الساعة

أعلن مركز العمليات الأمنية في الأمن العام عن تلقيه استفسارات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، عبر رقم (999) لتوضيح قواعد منع التجول.
ونشر الأمن العام، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، مقطعا مصورا يوضح جانبا من عمل منسوبي مركز العمليات، وردهم على التساؤلات الخاصة بقواعد منع التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعبّر المقدم محمد المطيري مدير مركز العمليات الأمنية بمنطقة الرياض عن فخرهم في مركز العمليات باستقبال والرد على استفسارات ومكالمات المواطنين والمقيمين لمحاربة هذه الجائحة، وهذا الوباء، متمنيا السلامة للجميع.
منسوبو العمليات الأمنية يسمعونكم طوال الـ 24 ساعة على الرقم (999) ..#منع_التجول pic.twitter.com/EEPe3A91kn
— الأمن العام (@security_gov) ٢٥ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.