“هدف”: “تسعة أعشار” بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات ودعم ريادة الأعمال والمنشآت عن بعد

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تصفح بوابة تسعة أعشار الإلكترونية، التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لدعم أصحاب الأعمال، في ضوء الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتضم البوابة، عدة منصات إلكترونية منها: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار،أبواب)،بهدف تغيير ثقافة العمل عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.
وتوفر المنصات الإلكترونية خدمات: تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل الخدمات مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة “تجار” لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة “بحر” التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة “فرصة” التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.
ويعتبر برنامج “تسعة أعشار” من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل.