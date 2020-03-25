“العدل” تصدر 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات عن بعد وتصدر 286 ترخيصاً جديداً

أصدرت وزارة العدل، ممثلة في الإدارة العامة للمحامين، 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات عن بعد -من منازلهم-، منذ بدء إيقاف الحضور للعمل الحكومي.
كما أصدرت 286 ترخيصاً جديداً للمحامين والمحاميات، وجددت لـ158 محاميًا ومحامية عن بعد، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات العدلية عن بعد لسلامة منسوبي الوزارة والمراجعين.
ويعد التدريب على أعمال المحاماة أحد مجالات اكتساب الخبرة المنصوص عليها؛ لتوفر مسوغات القيد بجدول المحامين الممارسين. حسب “أخبار 24”.
ويلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوفر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، ولدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.