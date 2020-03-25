5 شركات أجنبية تتقدم بطلبات للاستثمار في مجال الاستزراع المائي بالمملكة

أوضح مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن خمس شركات أجنبية تقدمت بطلبات للاستثمار في مجال الاستزراع المائي بالمملكة.
وقال الشيخي إن قطاع الاستزراع المائي بالمملكة أصبح سوقاً واعدا يجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن القطاع يحظى باهتمام الوزارة وصندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة من الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للدخول في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً لإكمال المرحلة الثانية من خطة اندماج قطاع الاستزراع المائي، بين شركات عالمية ومحلية، لافتاً إلى انتهاء الوزارة من دمج أربع شركات محلية في كيان واحد.
وأبان أن هناك عدة مشاريع سيتم العمل عليها من أبرزها مشروع تقييم مخزون الأسماك في المملكة، ومبادرة تمكين الشباب السعودي في مهنة الصيد.
يذكر أن إجمالي ما تم إنتاجه من الاستزراع المائي في العام الماضي 2019 بلغ أكثر من 75 ألف طن، وتستهدف الخطة الوصول إلى 100 ألف طن بنهاية العام الحالي 2020.