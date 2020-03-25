البحرين تعلن تعافي 190 شخصا من “فيروس كورونا” وخروج 405 أشخاص من الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 13 حالة إضافية من الإصابة بفيروس “كورونا كوفيد 19”.
وأوضحت أنه تم إخراج تلك الحالات من مركز العزل والعلاج بعد تماثلهم للشفاء.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد بلغ 190 حالة حتى الآن، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي 405 أشخاص.
وكان الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين، ألمح إلى أن البروتوكول العلاجي لمملكة البحرين المتضمن استخدام دواء الـ”هيدروكسي كلوركين” لعلاج الحالات المصابة أثبت فاعليته في تعافي عددٍ من الحالات القائمة للفيروس في مملكة البحرين. حسب “أخبار 24”.