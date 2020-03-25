هل ينتقل حسام عاشور إلى دوري محمد بن سلمان ؟

أكد نجم الأهلي المصري السابق، عادل عبدالرحمن أن حسام عاشور يملك عرضًا جديًا من أحد كبار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن عن عدم تجديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسام عاشور صاحب الـ34 عامًا، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بناء على قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر.
وقال عبدالرحمن: “أنصح عاشور بالاعتزال، ولكن إذا كان هناك عرض خارجي يستمر.. ولدي معلومة بامتلاكه عرض السعودية.. تتحدث أن حسام عاشور بخبراته يستطيع اللعب وإلمام بعض الأمور في ناد سعودي كبير بالدوري الممتاز”.
وتابع: “عدم حسم موقف حسام عاشور مع الأهلي سبب تعليق المفاوضات، وأنا تحدثت مع أحد المسؤولين في نادٍ سعودي كبير وأبلغني برغبتهم في ضم عاشور الموسم القادم للاستفادة من خبراته الكبيرة في إعادة الاتزان للفريق”. وفق “المواطن”.
واختتم مدرب الباطن والوحدة السابق، تصريحاته لقناة “أون تايم سبورت”، قائلًا: “غير ذلك أرى أن يوافق حسام عاشور على عرض الأهلي واعتزال الكرة”.
يُذكر أن إدارة الأهلي عرضت على حسام عاشور الاعتزال بنهاية الموسم، وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، وتعيينه في الطاقم التحليلي بقناة النادي، بالإضافة إلى سفره للخارج لتأهيله لتولي أحد المناصب الإدارية أو الفنية.