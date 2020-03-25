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اخبار رياضية > الفيصل: تأجيل طوكيو 2020 فرصة للعمل
25/03/2020   5:55 م

الفيصل: تأجيل طوكيو 2020 فرصة للعمل

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طمأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعبين واللاعبات السعوديين، بمناسبة قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بتأجيل دورة طوكيو 2020 للعام المقبل.

وقال الفيصل في رسالة بثها الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على تويتر: “تأجيل الأولمبياد، لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهل”.

وأضاف: “هي فرصة جديدة لباقي الرياضيين، للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث، الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة إن شاء الله، والالتقاء بكل الرياضيين مجددًا”. وفق “كووورة”.

ووجه الأمير عبد العزيز بن تركي، وهو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أيضا، حديثه للرياضيين المتأهلين، وباتوا على أتم الاستعدادا للمشاركة في دورة طوكيو 2020، من جميع الألعاب، وكذلك الذين كانوا على بعد مسافة من المشاركة في هذا الحدث.

الفيصل: تأجيل طوكيو 2020 فرصة للعمل

اخبار رياضية
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