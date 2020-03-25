المقرن: التأجيل من صالحنا

أوضح لـ”الرياضية” الدكتور خالد المقرن، المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى العام المقبل يصب في صالح المنتخب السعودي الأولمبي، للاستعداد بشكل أكبر.
وقال المقرن: “قرار التأجيل كان متوقعًا، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وقرب المنافسة التي كان مقرر انطلاقها في يوليو المقبل، وبالتالي سيكون هناك ضغط على المنتخبات المشاركة في البطولة”. وأضاف: “نأمل أن يساعد هذا التأجيل لاعبينا من مواليد 97 في الحصول على فرصة أكبر لدى أنديتهم خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة في المباريات حتى يكونوا جاهزين”.
وأكد المقرن أن الإدارة المشرفة على المنتخبات السعودية السنية ستعقد اجتماعًا مع المدرب سعد الشهري، بعد عودة المنافسات ومعرفة موعد الدورة الجديدة، لوضع برنامج آخر يجهز الأخضر قبل المشاركة.