توماس باخ: الأولمبياد ستكون احتفالًا بالإنسانية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ أن دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، التي تقرر تأجيلها إلى العام المقبل ستكون احتفالًا بالإنسانية، إذا تم التغلب على أزمة فيروس كورونا الجديد.
ووجه توماس باخ رسالة إلى الرياضيين، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو، وقال: “الحركة الأولمبية لم يكن لها مخطط للمهمة الصعبة للغاية”.
وتابع: “لا أستطيع أن أعد بحلول مثالية، ولكن يمكنني أن أعد بأن نبذل أقصى الجهد، للحصول على أفضل دورة أولمبية ممكنة للجميع، وفي المقام الأول لكم أيها الرياضيون”. وفق “المواطن”.
وأضاف باخ: “الدورة الأولمبية كانت الحدث الأكثر تعقيدًا على هذا الكوكب.. امنحونا بعض الوقت الآن لدراسة كيفية ترتيب الفعالية عام 2021، وتجميع هذا اللغز الضخم معًا”.
واختتم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رسالته قائلًا: “هذه الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون في النهاية احتفالًا بالإنسانية، بعد التغلب على هذه الأزمة غير المسبوقة”.