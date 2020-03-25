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أخبار محلية > خالد عبدالرحمن يوضح سبب ظهوره مع أفراد الحرس الوطني خلال فترة منع التجول
25/03/2020   3:18 م

خالد عبدالرحمن يوضح سبب ظهوره مع أفراد الحرس الوطني خلال فترة منع التجول

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أوضح الفنان خالد عبدالرحمن سبب ظهوره في مقطع فيديو مع أفراد من الحرس الوطني خلال فترة منع التجول.

وقال الفنان، إنه في يوم الإثنين 23 مارس، كان في مستشفى الملك فهد- الحرس الوطني، بالرياض، لاستلام علاج مسكن لآلام “الحزام الناري”.

وأضاف، عبر مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه خرج من المستشفى بعد صلاة العصر، متجها إلى القصيم، فأدركته صلاة المغرب في الطريق، فصلى، ثم استأنف طريقه ليواجه نقطة تفتيش تابعة للحرس الوطني، والتي طلبت منه إيضاح عدم التزامه بمنع التجول. وفق “أخبار 24”.

وأكد على تجاوب نقطة التفتيش معه، عقب معرفتهم بأسباب مخالفته.

ودعا من وصفهم بـ “أصحاب البلبلة” إلى الكف عما يفعلون، فرجال الأمن يؤدون واجبهم ولا يفرقون بين المواطنين.

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد خضع العام الماضي لفترة علاج في المستشفى، بعد معاناته من مرض الحزام الناري.

خالد عبدالرحمن يوضح سبب ظهوره مع أفراد الحرس الوطني خلال فترة منع التجول

أخبار محلية
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