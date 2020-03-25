الجهات الأمنية تقبض على مقيم شرب من عبوة مياه وأعادها إلى الصندوق بأحد المتاجر

أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب، الذي أظهره مقطع فيديو متداول وهو يشرب الماء من عبوة مياه داخل أحد المتاجر، ثم يعيد إغلاقها وإعادتها إلى الصندوق.
وكان مقطع فيديو متداول، أظهر مقيماً يتقدم نحو أحد صناديق عبوات مياه الشرب بأحد المتاجر، وفقا لـ”سبق”، ويتناول إحدى العبوات ويشرب منها ويعيد إغلاقها، ثم يعيدها إلى مكانها داخل الصندوق ويغادر المكان.
فيما أصدرت النيابة العامة، توجيهاً بالقبض على الشاب والشخص الآخر الذي صوره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههما، مبينة أن هذا الفعل مخالفة، كونه ينطوي على مساس بالأمن الغذائي الصحي.