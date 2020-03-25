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أخبار محلية > مبادرات لمواجهة “كورونا”.. مُلاَّك يعفون المستأجرين.. ومنشآت طبية وضعت كوادرها تحت تصرف “الصحة”
25/03/2020   3:16 م

مبادرات لمواجهة “كورونا”.. مُلاَّك يعفون المستأجرين.. ومنشآت طبية وضعت كوادرها تحت تصرف “الصحة”

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تزايدت مبادرات الخير والتكاتف المجتمعي بالمملكة دعما لجهود الدولة في مكافحة فيروس “كورونا” المستجد، وللتخفيف من آثاره الاقتصادية على المجتمع.

وتنوعت المبادرات التي شارك فيها رجال أعمال ومؤسسات ومنشآت طبية وضعت كوادرها تحت تصرف وزارة الصحة، فيما قام أصحاب أعمال بإعفاء المستأجرين من دفع الإيجار.

ففي حائل، وضع رجل أعمال مستشفى جديدا يملكه، تحت تصرف مركز الأزمات في المنطقة، ويحوي أكثر من 100 سرير طبي مع تجهيزات الطواقم الطبية والتمريضية وسيارات الإسعاف، إضافة لعناية مركزة تستوعب 42 سريراً.

كما أعلنت عدة شركات عقارية وإدارات الأسواق عن إعفاء المستأجرين في المحلات التجارية التابعة لها من القيمة الإيجارية لمدد تتراوح بين شهر و3 أشهر. وفق “أخبار 24”.

وضمن مبادرات القطاع الخاص أيضا، أعلنت عدة مجمعات طبية ومستشفيات بمناطق مختلفة، عن تسخير كوادرها وتجهيزاتها الطبية تحت تصرف وزارة الصحة.

مبادرات لمواجهة “كورونا”.. مُلاَّك يعفون المستأجرين.. ومنشآت طبية وضعت كوادرها تحت تصرف “الصحة”

أخبار محلية
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