وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية، بناءً على ما عرضته الجهات المعنية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وفيما يلي الإجراءات التي وافق خادم الحرمين الشريفين على اتخاذها:
أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.
ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصراً من يوم غدٍ الخميس 2/ 8/ 1441هـ، الموافق 26/ 3/ 2020م، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول. وفق “أخبار 24”.
رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .
خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم غدٍ الخميس.