وزير الصناعة: نتعامل مع التحديات التي تخص قطاع المستلزمات الطبية.. ونعمل على تفعيل بنك الصادرات

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن وزارته تحاول منذ بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة قطاع المستلزمات الطبية، وتركز على احتياجاته.
وأضاف الوزير في تصريحات لقناة “العربية”، أن الوزارة تعمل على تفعيل بنك الصادرات، الذي جرى إطلاقه مؤخرًا، لإيجاد منافذ للبضائع المحلية غير النفطية، التي تراجع الطلب عليها بسبب الأوضاع، في ظل صعوبة التزام المنشآت الصناعية بمتطلباتها تجاه البنوك والمقرضين.
وأشار إلى أن الوزارة واجهت هذا الأمر بتخفيض بعض الرسوم، وإعطاء المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها، إضافة لإعادة صندوق التنمية الصناعي جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع خاصة الطبية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لتفعيل مبادرات البنوك للقطاع الصناعي، موضحا أن البنوك بدأت التواصل مع عملائها لإعادة هيكلة الديون.