مصادر: النيابة العامة توجه بالقبض على مواطن زعم أنه مُستثنى من أمر منع التجوال

أفادت مصادر أن النيابة العامة وجهت بالقبض على مواطن بخميس مشيط ظهر بمقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم أنه مُستثنى من أمر منع التجول.
وكانت الجهات الأمنية بتوجيهات من النيابة العامة، ضبطت خلال اليومين الماضيين عددًا من الحالات القليلة، لأشخاص خالفوا أمر منع التجوال، وبعضهم نشر مقاطع توثق ذلك، وفقا لـ”الوطن”.
وكانت النيابة العامة قد شددت على أن إنتاج أو نشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول يعد جريمة كبيرة، تتمثل عقوبتها في السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.