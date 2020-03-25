وجه رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي بتنفيذ عدة مبادرات خيرية للمساهمة في تخفيف آثار جائحة فيروس “كورونا” بالمملكة.
وقال الراجحي إنه وجه الإدارة التنفيذية لـ”وقف الراجحي” باعتماد مجموعة مبادرات، مشاركة من الوقف لتخفيف آثار هذه الجائحة، مبيناً أن ذلك يأتي إيماناً منه بمسؤولية الوقف في خدمة الوطن والمجتمع.
وأبان أنه قرر تأجيل أي برامج ومشاريع، سواء كانت قائمة حالياً أو قادمة؛ لا تُسهم بشكل مباشر في تخفيف الآثار الناتجة عن انتشار الفيروس.
من جهتها، أعلنت مؤسسة الراجحي الخيرية مساهمتها بـ9 ملايين ريال دعماً للإجراءات والبرامج الرامية للحد من تفاقم أزمة “كورونا”، واحتواء الآثار المترتبة على انتشار الفيروس.
وأوضحت أن الدعم سيكون في 4 حزم، تشمل خدمات الأمن الصحي والغذائي، والخدمات المجتمعية والتعليمية، والخدمات التوعوية والتثقيفية، والخدمات اللوجستية للجان الوطنية، وذلك بتسخير المقرات والموارد البشرية للمؤسسة بمختلف المناطق.
وفق “أخبار 24”.