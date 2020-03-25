تغريدة لتركي آل الشيخ عن مرضه تثير تعاطفًا واسعًا

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رضاه وصبره على المرض، مضيفًا أنه ابتلاء من الله.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا مَن ابتُلي فيه، ربي لا يورّيكم مكروه في غالي، الأمراض ابتلاء من الله ونشهد الله أننا صابرين محتسبين الأجر، كل ماعدلت واحد يميل الثاني!”.
وأثارت كلمات رئيس هيئة الترفيه المؤثرة تعاطفًا واسعًا من قِبل متابعيه، وحصدت 10 آلاف إعجاب وستة آلاف تعليق في نحو سبع ساعات، فيما عبر عدد كبير من المتابعين والمشاهير عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.
وعاد آل الشيخ، إلى الرياض قبل شهرين، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي خضع لها في أحد المشافي بالولايات المتحدة الأمريكية.