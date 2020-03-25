“لجنة منتجي الدواجن”: الشركات ملتزمة بإمداد الأسواق يوميا.. وتطبيق أعلى الإجراءات للوقاية من “كورونا”

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمجلس الغرف السعودية، أن شركات الدواجن ملتزمة بالعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج المحلي وإمداد الأسواق به وضمان توفير الدواجن للمستهلك.
وشددت اللجنة على أن شركات الدواجن تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) في مشاريع الدواجن والمصانع وسلسلة الإمداد كاملة، لحماية المواطنين والمقيمين، كما أنها تطبق معايير الأمن الحيوي للمشاريع حسب الإجراءات الموثقة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وهنأت اللجنة وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي بإنتاج شركات دواجن محلية ومنتجين. وفق “أخبار 24”.