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أخبار محلية > بالفيديو.. خضوع العاملين بالمسجد النبوي للفحص الاحترازي للوقاية من “كورونا”
25/03/2020   3:00 م

بالفيديو.. خضوع العاملين بالمسجد النبوي للفحص الاحترازي للوقاية من “كورونا”

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أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، أن الوكالة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بتكوين فريق للكشف على جميع العاملين بالمسجد مع تأمين جميع أدوات التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحول موعد إجراء الاختبارات النهائية لطلاب المعهد أو طلاب الكلية، أوضح العسيري خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن الاختبارات والنتائج سوف تكونان قبل رمضان مباشرة وذلك حسبما وجه به وزير التعليم في وقت سابق.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خضوع العاملين بالمسجد النبوي للفحص الاحترازي للوقاية من “كورونا”

أخبار محلية
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