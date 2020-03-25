نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة لسوق المقيبرة التجاري بمدينة الرياض قبل 77 عاماً.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1362هـ/ (1943م)، عدداً كبيراً من المواطنين داخل السوق.

صورة تاريخية نادرة لسوق "المقيبرة" بالرياض قبل 77 عاماً

وفق “أخبار 24”.