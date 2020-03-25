بالفيديو.. تفاصيل تورط ضباط بـ”الدفاع” في فساد الـ300 مليون ريال.. وهذا موقف ولي العهد

كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، تفاصيل قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع في مبالغ مالية بقيمة 300 مليون ريال، وتورطهم في جرائم غسيل أموال ورشوة.
وقال الكهموس خلال لقائه مع برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المكافحة تلقت بلاغاً يفيد بأن أحد التجار قام بتوريد عقود وهمية إلى الوزارة وأخذ عنها مبالغ مالية، مبيناً أنه بالفحص والتحري والرجوع للجمارك ثبت أن الشخص لم يورد شيئاً.
وأضاف الكهموس أنه استصدر أمراً من النيابة العامة بالقبض على الشخص المتهم، وبتفتيش مكتبه تم العثور على حوالات مالية لبعض الضباط المتقاعدين وحوالات مالية لأشخاص مسؤولين ولسماسرة من أجل شراء أراضٍ وعقارات بأسماء الضباط. حسب “اخبار 24”.
ولفت إلى أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على علم بالقضية وأنه أيّد الإجراءات المتخذة ضد الفساد، موضحاً أن الوزارات السيادية ليس لديها أي استثناء بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وتابع أن القضية الآن بالمحكمة وذلك بعد تلقي اعترافات من المتهمين، مبيناً أن المبالغ الإجمالية في هذه القضية في حدود 300 مليون ريال.
#فيديو#الكهموس يكشف لأول مرة تفاصيل قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع في مبالغ بقيمة 300 مليون ريال، وموقف وزير الدفاع سمو ولي العهد من هذه القضية..
#رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة pic.twitter.com/tiewp0Kbwi
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ مارس ٢٠٢٠