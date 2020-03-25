أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، خلال حديثها عن أبرز نتائج اجتماع وزير التعليم مع مديري التعليم، أن الاختبارات في موعدها المقرر برمضان ما لم يستجد أمر آخر.
وأوضحت الشهري خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدراسة ستكون عن بُعد إلى رمضان وذلك تطبيقاً للأمر الملكي، مبينةً أنه تم تجهيز وتهيئة المباني التعليمية غير المستخدمة كالمدارس والجامعات وسكن الطلاب لوزارة الصحة، للحجر الصحي في حال تفاقمت أزمة فيروس كورونا مستقبلاً.
ولفتت إلى أن مشاهدات قنوات “عين” بلغت 28 مليون مشاهدة، وأكثر من 1900 حصة دراسية يقدمها أكثر من 112 معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 45 ألف درس رقمي في بوابة عين، مبينةً أن عدد المستفيدين من جميع منصات التعليم تجاوز 35 مليوناً ونصف المليون.
وفق “أخبار 24”.