رئيس “مكافحة الفساد” يروي قصة الإيقاع بقاضٍ طلب رشوة 60 ألف ريال

روى رئيس هيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس، قصة الإيقاع بأحد القضاة بعد ثبوت تورطه في قضية رشوة بمبلغ 60 ألف ريال، مشيراً إلى أن عملية الضبط تمت باحترافية عالية.
وأوضح الكهموس في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ وأفاد بأنه متضرر من أحد القضاة بعدما طلب منه الأخير رشوة 300 ألف ريال حتى يبت في موضوعه.
وأضاف أن القاضي كان لديه وسيط هو المسؤول عن استلام المبلغ من الشخص المتضرر، مبيناً أنه جرى القبض على الوسيط وعلى القاضي وذلك بعد التحري عن القاضي وتوثيق جميع الإجراءات بالصوت والصورة.
#فيديو
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. #مازن_الكهموس يروي قصة الإيقاع بأحد القضاة في قضية رشوة بمبلغ 60 ألف ريال..#رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة pic.twitter.com/AjfjiHVGi8
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.