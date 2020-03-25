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أخبار محلية > “صحة المدينة” توضح طريقة دفن المتوفى الأفغاني بسبب “كورونا”
25/03/2020   6:57 ص

“صحة المدينة” توضح طريقة دفن المتوفى الأفغاني بسبب “كورونا”

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كشف المتحدث الإعلامي لـ”صحة المدينة” مؤيد أبو عنق، أن المقيم الأفغاني الذي توفي في المدينة المنورة إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، سيتم دفنه وفق إجراءات وقائية تتخذها الجهات المختصة حسب الإجراءات النظامية المتبعة في حالة وفاة المقيمين.

وحول تفاصيل وفاة المتوفى بسبب كورونا، أوضح أبو عنق وفقاً لـ”عكاظ” أنه حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى أحد ليتم إجراء التحاليل المخبرية له، لكن حضوره كان متأخرا؛ حيث كان في حالة صحية سيئة وتدهورت سريعاً.

وأكد أن الطاقم الطبي قدم له الخدمات الطبية اللازمة، وتم بعد ذلك إجراءات تقصي وحصر جميع المخالطين له وعمل إجراءات الفحوصات اللازمة لهم، لتجنب انتقال الفيروس للآخرين.

“صحة المدينة” توضح طريقة دفن المتوفى الأفغاني بسبب “كورونا”

أخبار محلية
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