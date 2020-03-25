أكد محافظ بلجرشي بمنطقة الباحة غلاب أبو خشيم، أن الوافد الذي تعمّد البصق على عربات التسوق في أحد المتاجر الكبرى ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأوضح أبو خشيم خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المصاب تعمّد البصق على العربات وعلى الجدران والأسطح لنقل العدوى بين مرتادي السوق.
جدير بالذكر أن رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني كان قد أعلن في وقت سابق أنه جرى إغلاق السوق احترازياً للعمل على تعقيمه، بعد أن تحفظت الجهات الأمنية على الوافد المصاب وبقية العمال بالسوق لإجراء الكشف والفحص الطبي لهم.
وفق “أخبار 24”.