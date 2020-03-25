شاهد.. “الأمن العام” يحرر عقوبات فورية لكل متجاوز لقرار منع التجول

قام رجال الأمن بالرياض في اليوم الثاني على التوالي لقرار منع التجوال بتحرير مخالفات فورية لعدد من الأشخاص الذين تجاوزوا القرار الذي صدر به أمر ملكي.
وأظهر مقطع فيديو نشره “الأمن العام” عبر حسابه بـ”تويتر”، رجال الأمن أثناء استيقافهم السيارات التي تجاوزت قرار منع التجول في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالرياض وتحرير المخالفات بشكل فوري.
شاهد ..
لاتهاون .. تحرير عقوبة فورية لكل متجاوز لقرار #منع_التجول .#سناب_الداخلية pic.twitter.com/ihtmxulOjf
— الأمن العام (@security_gov) ٢٤ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.