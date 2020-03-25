الكشف عن أول لاعب سعودي يصاب بفيروس “كورونا”

كشف لاعب شباب كرة القدم في نادي الهدى، هاشم الهاشم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحص الثاني والنهائي الذي خضع له أمس، وأظهر إيجابية العينة.
وأوضح الهاشم، صاحب الـ(19 عامًا)، وفقًا لـ “الرياضية”، أنه أصيب بالفيروس عن طريق مصاب، خالط والدته المصابة في بلدة تاروت، مضيفًا أنه يتلقى العلاج في مستشفى القطيف المركزي.
وقال إن وزارة الصحة تواصلت معه منذ ثلاثة أيام، بناءً على الأسماء التي أدلى بها المصابون، دون أن تظهر عليه أي أعراض للفيروس، لكونه يمتلك مناعة قوية.
وجاء اللاعب الشاب ضمن المصابين الأربعة في القطيف، الذين كشفت عنهم وزارة الصحة أمس، فيما يُعد أول لاعب في المملكة يصاب بفيروس كورونا، وثاني رياضي بعد نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل.