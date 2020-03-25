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أخبار محلية > خادم الحرمين يترأس القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة الـ20 حول “كورونا” الخميس
25/03/2020   6:53 ص

خادم الحرمين يترأس القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة الـ20 حول “كورونا” الخميس

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أعلنت المملكة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية الخميس المقبل الموافق 26 مارس الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وستناقش القمة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا .وفق “أخبار 24”.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

خادم الحرمين يترأس القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة الـ20 حول “كورونا” الخميس

أخبار محلية
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