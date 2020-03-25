“الغذاء والدواء”: إعلان جهاز الكشف المبكر عن كورونا مخالف.. واتخذنا الإجراء اللازم بحق صاحبه

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإعلان المتداول لجهاز الكشف المبكر عن فيروس كورونا مخالف.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان والترويج لجهاز “COVID-19 IgM/IgM Rapid Test Cassette” مخالف لإذن الترخيص والتسويق الممنوح له من قبل الهيئة، مشيرة إلى أنها صرّحت باستخدام الجهاز من قبل الممارسين الصحيين فقط، وليس الجمهور.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق صاحب الإعلان المخالف، لعدم حصوله على موافقة تسويق الجهاز الطبي للجمهور العام، ورفعت الأمر للجهات المعنية لتطبيق النظام بحقه.
وأبانت الهيئة أن الجهاز يكشف الأجسام المضادة في عينة المريض خلال فترة حضانة الفيروس (من 5 إلى 14 يوماً)، ويُستخدم من قبل المختصين فقط في المستشفيات. وفق “أخبار 24”.