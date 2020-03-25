“الحمود” ينشر مشاهد لم تُعرض من كواليس “طاش ما طاش” و”حمود ومحيميد”

نشر المخرج عامر الحمود على مدار اليومين الماضيين مشاهد لم تُنشر من قبل من كواليس المسلسل الشهير “طاش ماطاش”، والسهرة التلفزيونية “حمود ومحيميد”.
وشارك الحمود الذي أخرج الجزأين الأول والثاني من “طاش ماطاش” مع متابعيه في “تويتر” مشهدين من كواليس المسلسل، أولهما مشهد جرى تصويره في مصر، وتضمّن حواراً بين بطلي المسلسل الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان باللهجة المصرية في إطار كوميدي.
أما المشهد الآخر فكان من حلقة “مرفوض رقابياً” بالجزء الثاني، بمشاركة الفنان المصري يوسف داود.
كما نشر الحمود كواليس مشهدين من سهرة “حمود ومحيميد” التي أخرجها، مبيناً أن المشهد الأول صُوّر في مقهى الشلال حين كان يقع في شارع العليا، في حين أشار إلى أن المشهد الثاني “مشهد الوايت” جرى تصويره على طريق الرياض الدمام، واستغرق يوماً كاملاً في التصوير، بسبب الضحك المتكرر من الممثلين. وفق “أخبار 24”.
اثناء تصوير مسلسل #طاش_ماطاش الجزء الثاني pic.twitter.com/DATqeOEWQq
— المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) ٢٢ مارس ٢٠٢٠
اثناء تصوير مسلسل #طاش_ماطاش الجزء الثاني حلقة ( مرفوض رقابيا ) #كلنا_مسؤول #فيروس_كورونا #خليك_في_البيت pic.twitter.com/YTOx6R66d3
— المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) ٢٢ مارس ٢٠٢٠
#لاتعلمه_وين_ديرتنا
أثناء تصوير سهرة #حمود_ومحيميد
تم تصوير هذا المشهد في مقهى الشلال ايام ماكان في شارع العليا في #زمن_الطيبين#خليك_بالبيت #منع_التجول #مسؤوليتنا_كلنا pic.twitter.com/11IPPOvhjG
— المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) ٢٣ مارس ٢٠٢٠
#قول_كذاب
أثناء تصوير سهرة #حمود_ومحيميد مشهد الوايت مع ابوهلال تم تصوير المشهد على طريق الرياض الدمام واخذ منا تصوير المشهد يوم كامل بسبب الضحك من الممثلين #خليك_بالبيت #مسؤوليتنا_كلنا #منع_التجول #زمن_الطيبين #ارشيف_عامر_الحمود pic.twitter.com/wbmDsTduVo
— المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) ٢٤ مارس ٢٠٢٠