نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الثلاثاء)، لقطات تظهر مشاركة عدد من الوحدات التابعة لقواتها في تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول، وذلك بالتعاون مع عدد القطاعات الأمنية بالمملكة.
وأظهرت اللقطات لحظة خروج وحدات الوزارة بمركباتها للمشاركة في تطبيق منع التجول، وانتشارها على الطرق والشوارع والأحياء بجميع مناطق المملكة منذ الساعة 07:00 مساءً وحتى 06:00 صباحاً.
وعلّقت الوزارة على المقطع الذي نشرته في تغريدة لها بـ”تويتر”، قائلةً: “أعظم يوم في الحياة هو اليوم الذي نتحمل فيه المسؤولية”، حيث تواصل قواتها المشاركة في تطبيق منع التجول لمدة 21 يوماً.
أعظم يوم في الحياة هو اليوم الذي نتحمل فيه المسؤولية#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/wGbQPjT5oC
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) ٢٤ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.