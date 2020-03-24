“الصحة”: تسجيل أول حالة وفاة بـ”كورونا” في المملكة و205 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 767 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني بالمدينة المنورة، عمره 51 عاما، تقدم لقسم الطوارئ وكانت حالته متأخرة صحيا.
وأوضح أن 119 حالة من المصابين مرتبطة بالسفر إلى الخارج وتم عزلهم منذ قدومهم إلى المملكة، مبينا أن الحالات الأخرى بلغت 86 وهي لمخالطين لحالات سابقة مصابة بالفيروس.
وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث سجلت في جدة 82 حالة، والرياض 69 حالة، والباحة 12، وبيشة 8، ونجران 8، وأبها 6، والدمام 6، والقطيف 6، وجازان 3، وحالتان في كل من الخبر والظهران، وحالة في المدينة المنورة، معظمها في وضع صحي مستقر، من بينها 3 حالات حرجة.
وأشار إلى تعافي تسع حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 28 شخصاً.
ودعا المتحدث الجميع إلى البعد عن التجمعات للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وفق “أخبار 24”.