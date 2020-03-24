متحدث “الداخلية”: ضبطنا مصوري المقاطع التي تقلل من قرار منع التجول.. وسنتعامل بحزم مع ناشري الإشاعات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة رصدت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهوّن وتقلل من قرار منع التجول، وجرى ضبط مصوريها من قبل الجهات الأمنية وتطبيق التعليمات بحقهم.
وشدد على أن من يسع للتشكيك بقرار منع التجول وعدم الالتزام به وتصوير ذلك وقت قرار المنع، فسيُضبط وتُطبق العقوبة الخاصة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحقه.
وأكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لناشري الإشاعات وستتعامل بصرامة وحزم مع كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
ودعا الشلهوب جميع المواطنين والمقيمين للتصدي للإشاعات وعدم تناقلها أو نشرها حتى لا تتضاعف.
ونوه بالالتزام الكبير أمس من قبل المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، مشيراً إلى أنه لم تُرصد سوى حالات بسيطة، لافتاً إلى أن هذا يعكس الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الداخلية: نهيب بجميع المواطنين والمقيمين بعدم نشر وتصديق الشائعات، وسيتم تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل مخالف لهذا الأمر.#فايروس_كورونا pic.twitter.com/p3i7bljEYR
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٤ مارس ٢٠٢٠