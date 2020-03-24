نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث “الداخلية”: ضبطنا مصوري المقاطع التي تقلل من قرار منع التجول.. وسنتعامل بحزم مع ناشري الإشاعات
24/03/2020   5:55 م

متحدث “الداخلية”: ضبطنا مصوري المقاطع التي تقلل من قرار منع التجول.. وسنتعامل بحزم مع ناشري الإشاعات

+ = -
989

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة رصدت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهوّن وتقلل من قرار منع التجول، وجرى ضبط مصوريها من قبل الجهات الأمنية وتطبيق التعليمات بحقهم.

وشدد على أن من يسع للتشكيك بقرار منع التجول وعدم الالتزام به وتصوير ذلك وقت قرار المنع، فسيُضبط وتُطبق العقوبة الخاصة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحقه.

وأكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لناشري الإشاعات وستتعامل بصرامة وحزم مع كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

ودعا الشلهوب جميع المواطنين والمقيمين للتصدي للإشاعات وعدم تناقلها أو نشرها حتى لا تتضاعف.

ونوه بالالتزام الكبير أمس من قبل المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، مشيراً إلى أنه لم تُرصد سوى حالات بسيطة، لافتاً إلى أن هذا يعكس الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم.

متحدث “الداخلية”: ضبطنا مصوري المقاطع التي تقلل من قرار منع التجول.. وسنتعامل بحزم مع ناشري الإشاعات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094167.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.