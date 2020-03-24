متحدث “التجارة”: السلع متوفرة والمخزون عالٍ والتلاعب في الأسعار خط أحمر

تحدّث الناطق الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الثلاثاء)، عن جهود الوزارة لتوفير السلع الغذائية في ظل تطبيق قرار منع التجول، مبيّناً أن الإقبال ما زال في المعدل المنطقي.
وأكّد الحسين، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، على توفر كامل السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تنفيذ الفرق الميدانية أكثر من 3 آلاف جولة في المملكة.
وأضاف أن المنشآت التجارية تسير بشكل طبيعي في أوقات منع التجول، ومنها: “الهايبر ماركت ومحلات بيع اللحوم، الأسماك، بيع الدجاج، المخابز”، مشدداً على أن التلاعب في الأسعار خط أحمر ولن يتم التجاوز عنه.
وناشد متحدث الوزارة المستهلكين الاعتدال في الشراء والاستهلاك وأن تكون فترات التسوق موزعة على فترات اليوم، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية متواجدة بكافة منافذ البيع ومخزون السلع بها متوفر وعالٍ. وفق “أخبار 24”.
كما تحدّث الحسين عن طلبات التوصيل، حيث أشار إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكينها وعملها بأعلى طاقة، وحل مشكلة عدم وصول تلك التطبيقات لكافة المتاجر والمنشآت العاملة بها.