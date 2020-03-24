وثقت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أداء عدد من الوزراء ومتابعتهم لعمل وزاراتهم عن بعد، فيما شارك وزراء في وسم “شاركنا عملك من بعد” على “تويتر”، بنشر صور توثق أداءهم عملهم من بعد.
ومن الوزراء الذين نشروا صوراً توثق لمداومتهم ومتابعتهم لسير العمل في وزاراتهم من بعد، وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الاتصالات عبدالله السواحة، ووزير التجارة ماجد القصبي.
في حين نشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم، صورا لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أثناء مناقشته مع مديري التعليم في المناطق سير العملية التعليمية عن بعد، ومشاركة الوزارة وإداراتها في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس “كورونا”، في اجتماع عُقد عن بعد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وفق “أخبار 24”.
كما شارك عدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين وبعض رجال الأعمال في وسم “شاركنا عملك عن بعد”، بنشر صور وتعليقات حول أدائهم أعمالهم عن بعد، بينهم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.