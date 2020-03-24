“العدل” تطلق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً” وتوضح الآلية والشروط

وجه وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع، بشكل إلكتروني، وذلك عبر بوابة [najiz.sa]ناجز.
وقالت الوزارة إن نقل ملكية العقار إلكترونيًا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، شريطة أن يكون البيع مباشراً “بين البائع والمشتري دون وكلاء”، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في “أبشر”، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.
وأبانت أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري، من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك، ثم تتم نقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.