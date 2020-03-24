“الطيران المدني” تلزم شركات الشحن الجوي العاملة بمطارات المملكة بعدد من الاشتراطات الصحية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس “كورونا” (كوفيد- 19)، كما ألزمت شركات الشحن العاملة بمطارات المملكة، باتخاذ كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة استمرار عمليات الشحن الجوي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الهدف من إلزام شركات الشحن الجوي بهذه الاشتراطات والتدابير الوقائية، هو ضمان استمرار عمليات الشحن الجوي، واستمرار وصول الإمدادات والبضائع ومنتجات السلع الضرورية إلى محطات الشحن الجوي بأمان وسلامة.
وتضمنت الإجراءات والاشتراطات: إلزام شركات الشحن الجوي العاملة بمطارات المملكة، بإجراء التعقيم والتطهير باستمرار في جميع محطات الشحن الجوي بالمطارات، وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية، وتوفير المعقمات الصحية وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين ومرتادي المحطات.
وأشار بيان الهيئة إلى أن شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي حرصت على ضمان استمرار السياسات السعرية بدون تغيير ضمن التكلفة التشغيلية لضمان استمرار الإمداد إلى المملكة، كما سيرت أكثر من 300 رحلة شحن جوي من وإلى عدد من الدول لإيصال البضائع والشحنات، بطاقة إجمالية وصلت لنحو 14 مليون كيلو غرام، منذ مطلع شهر مارس الجاري، ويعد ذلك معدل تشغيل عالياً جداً نظرا للظروف الحالية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق استمرار العمل في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة بجميع مطاراتها، ودعت شركات الشحن الجوي العاملة بمطارات المملكة لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادات الصحية المتبعة في مطارات المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.