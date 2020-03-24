القبض على الفتاة التي ظهرت في فيديو تحرض على تحدي منع التجول.. و”النيابة” تبدأ التحقيق معها

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أنه تم التعرف على هوية الفتاة التي قامت بنشر مقطع فيديو حرضت فيه على مخالفة أمر منع التجول، والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة، وذلك بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليها.
وأكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورة فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، مبينًا أن القضية لاتزال تحت الإجراء.
وأشار إلى أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وشدد على أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك لأمر منع التجول والتعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بالقبض على الفتاة، وذلك بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة بشأن تداول مقطع الفيديو، وأمرت بتحريك الدعوى الجزائية العامة، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها.