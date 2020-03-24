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أخبار محلية > أمير نجران يوجه بالقبض على مصور فيديو مضلل زعم نفاد السلع من أحد المتاجر
24/03/2020   5:50 م

أمير نجران يوجه بالقبض على مصور فيديو مضلل زعم نفاد السلع من أحد المتاجر

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وجّه أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، بالقبض على أحد الأشخاص، بعد قيامه بتصوير فيديو لأرفف فارغة، مدعياً نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وأبانت الإمارة من خلال مقطع فيديو مرفق، وقوف الفرق الميدانية على الموقع، حيث تبين أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف الفارغة من بعض السلع، وذلك لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر.

وأوضحت أن المصور تجاهل العبارة المكتوب عليها: “تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد”، بينما كان المتجر يعمّ بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها، حتى في المخزون.

وفق “أخبار 24”.

أمير نجران يوجه بالقبض على مصور فيديو مضلل زعم نفاد السلع من أحد المتاجر

أخبار محلية
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