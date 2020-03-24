“هدف”: سنعلن قريباً تقنيات إلكترونية لتسهيل استفادة القطاع الخاص من الدعم الحكومي

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه سيعلن خلال أيام آليات لتسهيل الطريق أمام منشآت القطاع الخاص للاستفادة من الدعم المقدم لها، إلكترونياً، لضمان استقرار واستمرار نموها، في ظل التدابير الاستثنائية الحالية.
وأكد “هدف” أنه يعكف حالياً على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من الدعم الحكومي، وذلك انطلاقاً من شراكته الاستراتيجية مع القطاع الخاص الهادفة لدعم التوطين، في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن الاحترازات الوقائية لمنع انتشار “كورونا”.
وكان الصندوق، أعلن تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، من أجل تدريب وتوظيف السعوديين عبر عدة مسارات، بينها مسار دعم التوظيف لدعم الباحثين عن عمل، وكذلك مسار دعم تدريب الباحثين عن عمل، ودعم إلحاق 100 ألف باحث جديد عن عمل في البرنامج، بالإضافة لدعم الذين وُظفوا في القطاع الخاص منذ 1 يوليو 2019. وفق “أخبار 24”.