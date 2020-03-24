اعتبر المدير الفني لنادي ضمك، نور الدين بن زكري، أن اللعب أمام النصر سهل، بينما مواجهة الهلال أصعب؛ بسبب المهارات والقدرات الفردية التي يتميز بها لاعبوه.
وقال بن زكري خلال حديثه لبرنامج “الدوري مع وليد”، إن مواجهة الأربعة الكبار جميعها صعبة، لكن مواجهة الهلال هي الأصعب، على العكس بالنسبة للنصر؛ لأنه يعتمد على التكتيك ويمكن إيقافه، بينما الهلال لديه لاعبون بقدرات فردية عالية جداً، مشيراً إلى جوفينكو وغوميز وإدواردو، كأمثلة لللاعبين الذين يستطيعون صناعة الفارق في أي لحظة.
وكان اتحاد الكرة أعلن وقف النشاط الرياضي، في ظل الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، حيث يتصدر الهلال ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ51 نقطة، فيما يحل النصر ثانياً ولديه 45 نقطة، وذلك قبل 8 مباريات حتى نهاية الدوري لهذا الموسم.
وفق “أخبار 24”.