مصادر: النصر يستغل فترة التوقف للتفاوض مع امرابط حول تجديد عقده

كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر استغلت فترة توقف النشاط الكروي بالمملكة، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “كورونا”، للتفاوض مع لاعب الفريق، المحترف المغربي نور الدين أمرابط حول تجديد عقده.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن أمرابط سيدخل الفترة الحرة التي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل، بينما ينتهي عقده مع النصر في يونيو 2021، لذلك تسعى إدارة النصر جدياً لتجديد عقده مع النادي.
يذكر أن أمرابط، الذي انضم للنصر في صيف 2018 مقابل 10 ملايين دولار، يعتبر صانع الألعاب الأساسي في فريق النصر، ويقدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق.