نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: النصر يستغل فترة التوقف للتفاوض مع امرابط حول تجديد عقده
24/03/2020   5:48 م

مصادر: النصر يستغل فترة التوقف للتفاوض مع امرابط حول تجديد عقده

+ = -
1028

كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر استغلت فترة توقف النشاط الكروي بالمملكة، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “كورونا”، للتفاوض مع لاعب الفريق، المحترف المغربي نور الدين أمرابط حول تجديد عقده.

وأضافت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن أمرابط سيدخل الفترة الحرة التي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل، بينما ينتهي عقده مع النصر في يونيو 2021، لذلك تسعى إدارة النصر جدياً لتجديد عقده مع النادي.

يذكر أن أمرابط، الذي انضم للنصر في صيف 2018 مقابل 10 ملايين دولار، يعتبر صانع الألعاب الأساسي في فريق النصر، ويقدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق.

مصادر: النصر يستغل فترة التوقف للتفاوض مع امرابط حول تجديد عقده

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094132.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.