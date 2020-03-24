نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فترة توقف النشاط الرياضي تجنب الأهلي فسخ عقدي “دجانيني” و”ليما”
24/03/2020   5:47 م

فترة توقف النشاط الرياضي تجنب الأهلي فسخ عقدي “دجانيني” و”ليما”

+ = -
1041

أفادت مصادر، أن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب احترازات “كورونا”؛ ساعدت إدارة النادي الأهلي على تجنب أزمة مع لاعبيها دجانيني تفاريس ولوكاس ليما، بعد أن طلب وكيلا اللاعبين فسخ عقديهما من طرف واحد لتأخر رواتبهما 3 شهور.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن إدارة الأهلي استغلت فترة التوقف وحصلت على مهلة جديدة كي تتمكن من سداد متأخرات رواتب اللاعبين.

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت أنها تسعى لاستغلال فترة التوقف لمعالجة الأوضاع المالية في النادي، والعمل على توفير البيئة المناسبة لعمل المدرب فلادان وجهازه الفني بصورة جيدة عقب عودة النشاط والتدريبات.

فترة توقف النشاط الرياضي تجنب الأهلي فسخ عقدي “دجانيني” و”ليما”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094125.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.