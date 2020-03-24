فترة توقف النشاط الرياضي تجنب الأهلي فسخ عقدي “دجانيني” و”ليما”

أفادت مصادر، أن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب احترازات “كورونا”؛ ساعدت إدارة النادي الأهلي على تجنب أزمة مع لاعبيها دجانيني تفاريس ولوكاس ليما، بعد أن طلب وكيلا اللاعبين فسخ عقديهما من طرف واحد لتأخر رواتبهما 3 شهور.
وأشارت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن إدارة الأهلي استغلت فترة التوقف وحصلت على مهلة جديدة كي تتمكن من سداد متأخرات رواتب اللاعبين.
وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت أنها تسعى لاستغلال فترة التوقف لمعالجة الأوضاع المالية في النادي، والعمل على توفير البيئة المناسبة لعمل المدرب فلادان وجهازه الفني بصورة جيدة عقب عودة النشاط والتدريبات.