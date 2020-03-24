“النيابة” توجه بالقبض على فتاة حرضت على مخالفة أمر منع التجول

وجّهت النيابة العامة اليوم (الثلاثاء) بالقبض على فتاة قامت بإنتاج مقطع فيديو حرضت فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وذلك بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة.
وأصدرت النيابة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وأشارت النيابة إلى أنها تتابع كل ما هو منطوي على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاكاً للأمر الملكي الصادر بمنع التجول و التعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.