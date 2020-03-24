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أخبار محلية > “صحة جازان”: عزل جميع الأشخاص المخالطين للحالة المصابة بـ”كورونا” في أحد الفنادق
24/03/2020   1:16 م

“صحة جازان”: عزل جميع الأشخاص المخالطين للحالة المصابة بـ”كورونا” في أحد الفنادق

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أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أن ما يجري تداوله حول تسجيل إصابة بفيروس “كورونا” بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، مبينةً أنها إحدى حالتي الإصابة المعلن عنهما أمس (الإثنين) من قِبل وزارة الصحة.

وأضافت صحة جازان، أنها وكما هو متبع في الحالات التي يثبت إيجابيتها، فقد جرى حصر جميع المخالطين للحالة المشار إليها، وإدخالهم الحجر الصحي بفنادق في المنطقة، لحين ظهور نتائج الفحص المخبري التي أجريت لهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس، تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، من بينها حالتان في جازان، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 562 إصابة. وفق “أخبار 24”.

“صحة جازان”: عزل جميع الأشخاص المخالطين للحالة المصابة بـ”كورونا” في أحد الفنادق

أخبار محلية
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