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أخبار محلية > “التجارة” تحث على البقاء بالمنزل واستخدام تطبيقات التوصيل لطلب المواد الاستهلاكية والتموينية
24/03/2020   1:15 م

“التجارة” تحث على البقاء بالمنزل واستخدام تطبيقات التوصيل لطلب المواد الاستهلاكية والتموينية

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حثَّت وزارة التجارة، المواطنين والمقيمين كافة، على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية، سواء خلال فترة منع التجول أو السماح به، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تابعت عمل المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت: البقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من استمرارية تقديم الخدمات للمستهلك.

وأكدت “التجارة” أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي، من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

ونوهت إلى أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة، عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

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وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تحث على البقاء بالمنزل واستخدام تطبيقات التوصيل لطلب المواد الاستهلاكية والتموينية

أخبار محلية
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