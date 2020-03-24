نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قصة مواطن انتقل إليه فيروس “كورونا” بعد جلسة مع قريبه و”فنجان قهوة”
24/03/2020   1:14 م

قصة مواطن انتقل إليه فيروس “كورونا” بعد جلسة مع قريبه و”فنجان قهوة”

+ = -
2159

كشفت مصادر تفاصيل إصابة مواطن بمدينة الطائف بفيروس كورونا، بعد زيارته أحد أقاربه الذي عاد إلى المملكة مؤخرًا، قادما من تركيا.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”عكاظ” أن المواطن عبدالله القرني، زار قريبه في استراحته وتناولا القهوة، حيث كان القادم من تركيا حاملا للفيروس دون أن يعلم.

وذكرت أن القرني شعر بعد أربعة أيام من مخالطة قريبه، بتعب في الجسم وحرارة شديدة والتهاب في الحلق، حيث أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وبيَّنت أن المصاب يخضع حاليا للعزل الطبي بأحد مستشفيات مكة المكرمة، ويتلقى العناية الطبية اللازمة.

قصة مواطن انتقل إليه فيروس “كورونا” بعد جلسة مع قريبه و”فنجان قهوة”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094096.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.